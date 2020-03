Brüderpaar verhaftet

Jetzt klickten für das Brüderpaar im Zuge einer spektakulären Polizei-Operation die Handschellen. Nachdem das mutmaßliche Versteck von Klement (32) und Eldi Ç. (35) - eine Luxuswohnung im Landesinneren von Albanien - ausgeforscht worden war, rückten rund 300 (!) Beamte an. Und das zu Recht: Die Verdächtigen waren mit einem Arsenal an Waffen und Sprengstoff eingedeckt. Zudem stellte man 150.000 Euro in bar bei ihnen sicher.