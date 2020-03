Neben Heimtraining und viel Auslauf mit dem Hund haben sich dei beiden ein 4000-Teile-Puzzle gekauft, mit dem sie sich die Zeit vertreiben: „Meine Freundin kann das viel besser, aber ich gebe mein Bestes!“ Mit einer raschen Aufnahme des Spielbetriebes rechnet „Beni“ aber nicht. Ähnlich wie in Österreich ist auch in Polen bis vorerst Ende April Pause. „Ob es dann wirklich wieder losgehen kann, steht noch in den Sternen“, sagt Zech.