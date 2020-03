Die Polizei hat am Samstagabend eine „Corona-Party“ in Heiligenkreuz am Waasen (Steiermark) beendet. Nach einer anonymen Anzeige ertappten die Beamten vier Männer im Alter von 26 bis 37 Jahren in einem Vereinslokal. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, war einer davon FPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann.