Die Corona-Krise lässt sprichwörtlich keinen Stein auf dem anderen. Wir bleiben flächendeckend zu Hause, während sich die Börsen im freien Fall und viele Menschen in Angst um ihre Existenz befinden. Doch ohne jeden Zynismus: Viele können dem Komplett-Reset auch positive Seiten abgewinnen. Ein Hinterfragen dessen, was wirklich wichtig ist. Zusammenhalten. Und Entschleunigung. Daher haben wir hier einmal die langsamsten Autos zusammengesucht, die man in Österreich zurzeit kaufen kann. Wenn wir etwas übersehen haben, bitte in die Kommentare posten.