Vor drei Tagen haben wir erfahren, dass wir ab Montag nicht mehr in die Schule dürfen und am Freitag wurde klar, dass ab Montag nur noch die wichtigen Institutionen und Läden geöffnet haben. Auch am Freitag wurde von der Bundesregierung bekannt gegeben, dass es Sperrgebiete im Tirol,nahe Vorarlberg gibt und jetzt habe ich im Radio gehört, dass es jetzt auch Sperrgebiete in Kärnten gibt. Ebenfalls sind die Bahn- und Flugverbindungen ins Ausland fast komplett gesperrt. Meine Oma und Opa habe ich das letzte mal am Mittwoch gesehen, seit dem meide ich den Kontakt zum Schutz. Ich werde sie wohl in den nächsten Woche nicht mehr sehen, nehme mir aber sie regelmäßig anzurufen. Zum Schutz ihrer Gesundheit erledigt meine Mama für sie den Einkauf, damit sie möglichst wenig aus dem Haus müssen und so die Ansteckungsgefahr sinkt. (Jakob, 6b)