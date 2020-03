Freitag vor einer Woche stand Linus Walch als Trainer des „Team America“ noch an der Piste in Vail. „Bis dahin war Corona dort kein großes Thema“, erzählt der 25-Jährige. „Ich habe aber mitbekommen was in Österreich los ist.“ Nachdem sich die Situation auch in den USA zusehends verschärfte, entschied sich Walch, der im Vorjahr sein Studium an der University of Utah und seine aktive Ski-Karriere beendet hatte, zur raschen Rückkehr: „Am Mittwoch bin ich von Denver über Toronto nach Wien geflogen.“