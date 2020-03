Ich war von Haus aus ein verwöhnter Fratz. Dann kam ich ins Internat und habe fürchterliches Heimweh bekommen. Wir waren rund 40 Mädchen in einem Schlafsaal. Von meinem Bett aus konnte ich den Bazorahang sehen, meine Heimat, und habe zu weinen angefangen. Eine Mitschülerin versuchte mich zu trösten. Draußen auf dem Gang patrouillierte Schwester Sieglinde auf und ab. Sie war eine wunderschöne, junge Frau. Für mich damals natürlich eine alte Frau. Sie öffnete die Tür und fragte, was das für ein Lärm sei. „Die Maria hat so Heimweh“, antwortete meine Freundin. „Die soll sich nicht so aufspielen“, konterte Schwester Sieglinde. „Die will ja nur wieder im Mittelpunkt stehen.“ Das hat mich sehr verletzt. Sie kam nicht an mein Bett, hat mich nicht in den Arm genommen oder mir gut zugeredet. Was mir jedoch immer wieder Kraft gegeben hat, war die große Portion Humor, die ich für mein Leben mitbekommen habe.