Bei der Schlägerei zwischen sieben Männern sind am Samstagabend auf dem Messeparkplatz in Braunau am Inn fünf Männer verletzt worden. Die Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren aus Syrien, der Türkei und Russland hatten einander zunächst getroffen, um sich auszusprechen. Stattdessen kam es aber zu einer Schlägerei, bei der laut Polizei auch ein Messer und Eisenstangen zum Einsatz kamen.