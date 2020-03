Schwierige Zeiten für Menschen mit Atemwegsallergien: Denn die Symptome der Allergie können jenen von Corona ähnlich sein und zu Unsicherheit führen. „Aktuell verunsichert das besonders, da viele fürchten, an Covid-19 erkrankt zu sein“, sagte Erika Jensen-Jarolim vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung am Donnerstag an der MedUni Wien.