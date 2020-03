Abteilungen erreichbar

In Kufstein wurde wie in so vielen Orten das Rathaus geschlossen, „aber die einzelnen Abteilungen sind per Telefon oder E-Mail erreichbar“, erklärt BM Martin Krumschnabel: „Die zuständigen Sachbearbeiter melden sich dann beim Bürger und klären ab, ob es notwendig ist, dass persönlich vorgesprochen werden muss. In so einem Fall kann man einzeln in der zuständigen Abteilung in Begleitung eines Securitymitarbeiters und mit vorher desinfizierten Händen sein Anliegen abhandeln.“