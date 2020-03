2,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser

Weltweit haben aktuell nach Angaben der Unesco 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Der weltweite Verbrauch sei heute sechs Mal so hoch wie noch vor 100 Jahren. Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, sowie veränderte Konsumgewohnheiten führten zu einem andauernden Anstieg des Wasserverbrauchs, heißt es in dem am Sonntag veröffentlichten Bericht. Der Klimawandel verschärfe diese ohnehin schon prekäre Lage.