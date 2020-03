Bereits 25.000 Fälle in den USA

Das Virus Sars-CoV-2 breitet sich auch in den USA rasant aus. Bis Samstagabend wurden rund 25.000 Fälle nachgewiesen, rund 300 Menschen starben an Covid-19. Trump hatte zunächst versucht, die von dem Virus ausgehende Gefahr kleinzureden. Inzwischen sagt er, die USA befänden sich im „Krieg“ mit einem „unsichtbaren Feind“.