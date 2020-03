Das Tiroler Bildungsservice TiBS hat unter www.tibs.at eine Fülle an Lernmaterialien veröffentlicht. In dieser Sammlung finden sich Anleitungen, Hinweise und Ideen, die den Lehrpersonen in der Konzeption und Umsetzung ihres „Unterrichts@Home“ unterstützen sollen. Die zentrale Lernplattform dabei ist „TSNmoodle“.