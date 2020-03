Keine Schuldzuweisung

„Zum Zeitpunkt der Entscheidung weiß man eben nicht, was sich später als Fehler herausstellt“, hält der 78Jähriger nichts von Schuldzuweisungen. Ihn ärgert etwas Anderes: „Zu viele Junge haben das Gefühl, das Virus betrifft sie eh nicht, und sie treffen sich weiter, so als ob nichts wäre.“ Schröcksnadel appelliert an alle, sich an die Richtlinien zu halten.