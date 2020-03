Angefangen hat diese „Welle“ mit einem Video, in dem die Italiener gemeinsam von ihren Balkonen gesungen haben. In Österreich fanden sich zahlreiche Nachahmer, und so gab es vor einer Woche den ersten Balkon-Flashmob. Vielerorts eine einmalige Sache, aber in manchen Siedlungen und Wohnblocks hat sich daraus eine Art Ritual entwickelt. Aus dem gemeinsamen Musizieren haben sich Gespräche über den Innenhof hinweg entwickelt, daraus wieder Ideen, was man am nächsten Tag gemeinsam auf den Balkonen machen könnte, und daraus wieder neue Bekanntschaften.