Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat am Samstagabend wegen des Mangels an Schutzausrüstung einen Hilferuf an die Ärzteschaft verfasst. „Die Ärztekammer versucht seit acht Tagen Schutzausrüstung für Gesundheitsberufe zu bekommen. Es klappt schlicht nicht, obwohl sogar der Bundeskanzler seine Hilfe zugesagt hat“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Nach einem Anruf kurz darauf von Gesundheitsminister Rudolf Anschober zeigte Szekeres sich nun zuversichtlicher: Der Minister habe ihm zugesagt, dass er sich bemühe, ausreichend Masken und ähnliche Ausrüstung für Österreich zu bekommen, sagte der ÄÖK-Präsident am späten Samstagabend gegenüber der APA.