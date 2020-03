In Frankreich ist die Zahl der Coronavirus-Toten am Samstag um 112 auf 562 angestiegen. Aktuell befinden sich laut dem Gesundheitsministerium in Paris 1525 Personen in kritischem Zustand, insgesamt werden 6172 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt. Nach aktuellen Zahlen sind 14.459 Menschen infiziert, 1847 mehr als am Vortag. Auch Spanien steht laut Experten kurz vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems und verzeichnete am Samstag sogar fast 25.000 Infizierte.