Im Kremstal gefasst

In den letzten Kriegstagen wollte der „Landeshauptmann“ unter falschem Namen im Kremstal untertauchen. Doch August Eigruber wurde verraten und am 10. August 1945 auf einer Jagdhütte in Sankt Pankraz von den amerikanischen Soldaten verhaftet. Im Kriegsverbrecherprozess in Dachau wurde Eigruber zum Tode verurteilt und am 27. Mai 1947 in Landsberg am Lech gehenkt.