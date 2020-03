Die Zahl der Infizierten steigt in den Vereinigten Staaten drastisch an. Die Seeflotte bereitet sich mit Spitalsschiffen auf das Coronavirus vor. Nach den Bundesstaaten Kalifornien und New York müssen auch die Bewohner von Illinois zu Hause bleiben. Oregon denkt ebenfalls über die Einschränkung der Bewegungsfreiheit nach.