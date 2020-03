Bis die Forstarbeiter aber vor allem rund um Maria Alm, in der Hochkönig-Region, im Blühnbachtal oder eben im Glemmtal unterwegs sein werden, dauert es noch. Nicht nur, weil in höheren Lagen noch Schnee liegt: „Die Aufforstungsarbeiten werden sich wegen des Coronavirus verzögern. Wir führen im Moment nur unaufschiebbare Waldarbeiten durch“, so Buchner.