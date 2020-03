In Europa ist Italien das Epizentrum der Corona-Krise. Es gibt mehr als 4800 Tote und 42.000 Infizierte. In der Lombardei ist die Schmerzgrenze erreicht. Das Gesundheitssystem ist komplett überlastet und steht kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Armeefahrzeuge müssen die Toten abtransportieren - ein trauriges Bild. Alleine am Samstag vermeldeten die Behörden 793 Todesopfer, so viele wie noch nie zuvor innerhalb eines Tages.