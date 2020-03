„Situation sehr komplex“

„Wir tun alles, um die Kontaktpersonen und Zusammenhänge bestmöglich aufzuklären. Wir treten auch mit allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung, die in touristischen Betrieben gearbeitet haben und mittlerweile bereits wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind - auch wenn die Situation sehr komplex ist“, betont Bezirkshauptmann Michael Brandl. Im Zuge der Nachverfolgungen und Kontaktpersonenermittlungen sowie auch der Rückmeldungen aus der Bevölkerung konnte so eine deutsche Staatsbürgerin ausgemacht werden, die in einer Bar im Zillertal gearbeitet hatte und nach ihrer Rückkehr in Deutschland positiv getestet wurde.