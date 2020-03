176 Tiere gezählt

Insgesamt konnte man jetzt 176 Vögel in der Steiermark, im Burgenland, in Ober- und Niederösterreich zählen - wobei in letzterem Bundesland mit Abstand die meisten Exemplare registriert wurden (56). Neun Tiere haben an der oststeirisch-burgenländischen Grenze überwintert, immerhin noch drei am Unteren Inn in Oberösterreich.