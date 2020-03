Die Katholische Jugend regt mit ihrem Podcast „Was glaubst du“ zum Nachdenken an. „Gerade jetzt, wo die Menschen daheimbleiben müssen, ist es eine gute Möglichkeit, Kirche in das eigene Haus zu holen“, so der Jugendleiter und Mitinitiator Florian Huber. Motto: Ängste teilen, Mut und Hoffnung machen. Auch Menschen, die in der Corona-Krise anderen helfen wollen, sind hier richtig: trotzdemnah.at