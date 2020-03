Wir untersuchen nur Patienten mit akuten Beschwerden und vermeiden Routineuntersuchungen“, sagt Dr. Klaus Steiner. Der Internist betreibt eine Gruppenpraxis in der Rupertgasse in Salzburg. „Wir haben normal geöffnet und gehen unserem Versorgungsauftrag nach. Ausgenommen sind Patienten mit Fieber und Husten. Die dürfen nicht rein. Für die gibt es die Hotline 1450.“ Die Stimmung unter der Belegschaft ist gut. „Wir halten zusammen. Es fürchtet sich niemand. Wir haben den Patientenkontakt aufs Minimum reduziert.“ Nur fünf Personen dürfen auf einmal in die Praxis. Im Wartezimmer müssen sie Abstand halten. Und: Die Arzthelferinnen stecken keine E-Cards. „Wir nutzen die Ordinationskarte. So muss das Personal keine E-Cards in die Hand nehmen. Das vermindert die Gefahr einer Ansteckung.“ Steiner führt die meisten Besprechungen telefonisch durch.