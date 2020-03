Warum so viele Oberösterreicher?

„Für diese Entwicklung gibt es unterschiedliche Gründe. Der triftigste ist wohl die ,ungünstige‘ zeitliche Lage unserer Semesterferien. Viele waren genau zu jener Zeit in Südtirol oder etwa am Arlberg, als sich das Virus dort ausbreitete“, so VP-Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.