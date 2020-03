„Die anderen Kliniken folgen, wenn nötig, in den nächsten Tagen“, erklärt ein Sprecher der Holding. So soll die möglichst wohnortnahe Versorgung von Patienten sichergestellt werden. Fix auf dem Tisch liegt auch ein Stufenplan, der die Mediziner in die Lage versetzt, rasch auf neue Erfordernisse zu reagieren. „So können wir unsere Kapazitäten der Infektionsentwicklung anpassen“, so der Leiter des Krisenstabs und Gesundheitsagentur-Vorstand Konrad Kogler. Die Reaktion auf die Lage erfolgt in enger Abstimmung mit den jeweiligen Klinikleitungen. Helmut Krenn, ebenfalls Vorstand der Gesundheitsagentur, führt einen zweiten Krisenstab. „Der tageweise wechselnde Einsatz unserer beiden Führungsgruppen stellt eine kontinuierliche Bereitschaft sicher.“