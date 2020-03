Eigentlich war sich das Ensemble Oberton rund um den jungen Geiger Jevgēnijs Čepoveckis sicher, die erste Veröffentlichung von Nikolay Afanasyevs Doppelquartett in D-Dur einzuspielen. Doch wie so oft in dieser Zeit kommt manches anders als erwartet. Ein niederländisches Oktett kam der Präsentation des Oberton-Debütalbums zuvor und beanspruchte die Weltpremiere für sich. Was aus Marketingsicht natürlich frustrierend ist, erweist sich für den Hörer als Gewinn, hat man doch jetzt eine Vergleichsaufnahme zur Hand.