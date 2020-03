Zahlreiche Testungen

In Reichenau lässt sich diese Kette bis zu einer Probe des örtlichen Gesangsvereins zurückführen. Am Freitag waren 260 Personen im Raum Reichenau und Payerbach in häuslicher Quarantäne. 18 Personen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Derzeit werden zahlreiche Testungen in dem Gebiet durchgeführt. Er habe bis Samstagnachmittag von keinen weiteren positiv Getesteten gehört, so Döller.