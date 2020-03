Tiroler Infektionswelle hat unserem Image „erheblich geschadet“

Das österreichische Krisenmanagement gilt Lehne zufolge „insgesamt als vorbildlich“. Die von den Skitourismuszentren ausgehende Infektionswelle habe allerdings dem österreichischen Image „erheblich geschadet“. Lehne sieht die Corona-Krise als Sondersituation an, die in einigen Monaten überwunden sein wird. „Für den wirtschaftlichen Genesungsprozess danach wird die EU eine wichtige Rolle spielen“, ist der Experte überzeugt. "Vielleicht werden in den nächsten Monaten auch einige Lektionen gelernt, die Reformen der EU in Richtung größerer Solidarität und Nachhaltigkeit auf den Weg bringen, so seine Hoffnung.