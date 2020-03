„Never fuck the company“ ist berühmtes Sprichwort, wenn man von der allzu intensiven Liebe am gemeinsamen Arbeitsplatz absehen sollte. Manchmal kann das aber auch gutgehen, wie es etwa die Heavy/Doom-Rocker Lucifer seit einigen Jahren beweisen. Die Berliner Sängerin Johanna Sardonis kennt man noch aus der kurzlebigen, aber starken Formation The Oath, Ehemann Nicke Andersson, der 2017 zur Band stieß, hat in Schweden gleich doppelt Musikgeschichte geschrieben. Einerseits hat er mit Entombed ab Ende der 80er-Jahre den schwedischen Death Metal in die weite Welt exportiert, andererseits war er als wichtiger Teil der Hellacopters eine Schlüsselfigur der damaligen Rockszene, die sich ebenfalls für einige Jahre global in lichte Aufmerksamkeitshöhen katapultieren konnte. Unter dem Banner Lucifer frönen die beiden nun ihrer gemeinsamen Liebe - dem 70er-Jahre Heavy Rock, der sich auch gerne in den Retro Rock, Heavy Metal oder Doom Metal verzweigt. Anderssons Einstieg folgte auch eine Richtungsänderung. War das Debüt noch sehr düster und schwerfällig, akzentuierte er auf „Lucifer II“ (2018) mehr Vintage-Feeling. Auf dem nun erschienenen Drittwerk werden die Stärken beider Alben gebündelt - mit deutlichem Ausschlag zum zwangloseren Heavy Rock.