Was Senna hätte erreichen können, würde er an diesem Samstag seinen 60. Geburtstag erleben, skizzierte sein ehemaliger Teamkollege Gerhard Berger in einem „kicker“-Interview. „Ich glaube, wir würden heute sagen, dass Senna sieben- oder achtmal Weltmeister gewesen ist, was für Michael Schumacher bedeutet hätte, dass er nicht in der Form die Statistik geprägt hätte, wie er es dann ja getan hat“, ist der 60-jährige Tiroler überzeugt.