Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Polizeieinsätzen in der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen. Jetzt war es wieder einmal so weit. Ein Iraker begann, zunächst seine Ehefrau zu beschimpfen. Dabei redete sich der Asylwerber immer mehr in Rage und ließ schließlich sogar die Fäuste sprechen.