Regen und Kälte sind bereits heute, Samstag, vor allem in Oberkärnten spürbar. In der Nacht auf Sonntag sinkt dann die Schneefallgrenze bis in die Täler, es wird aber nichts liegen bleiben. Im Laufe des Sonntags kommt dann der kalte Nordostwind, der am Montag sogar noch etwas zulegt und frostige, arktische Luft aus dem Norden Russlands mitbringt, die sich nur minimal auf dem Weg zu uns aufwärmen kann. Mit dem angenehmen Frühlingswetter ist es dann vorerst vorbei. In der Nacht werden die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad abstürzen.