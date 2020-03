1400 ehemalige Zivildiener haben sich bereits gemeldet, um noch einmal im Rahmen eines „außerordentlichen Zivildiensts“ ihren Einsatz für die Gesellschaft zu erbringen. Sie werden zuerst über die Zivildienst-Serviceagentur an die Landesstellen des Roten Kreuzes verteilt und dort dann an die jeweiligen Einrichtungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise zusätzliche Zivildiener angefordert haben, weitergeschickt. Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger und Rotes-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig bedankten sich am Samstag in einer gemeinsamen Stellungnahme bei den Freiwilligen und appellierten außerdem: „Bitte melden Sie sich weiterhin!“