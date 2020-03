Seit den 1960er Jahren wächst die Waldfläche in Tirol. Jährlich kommen rund 800 bis 900 Hektar Wald dazu, vor allem in der Almregion und der subalpinen Stufe. Der Waldanteil an der gesamten Landesfläche hat sich bis heute um fast 3 Prozent gesteigert und liegt laut Landesforstdirektion derzeit bei 41,2 Prozent. Eine nach wie vor gut funktionierende Berglandwirtschaft habe es bisher geschafft, das für unsere Kulturlandschaft wichtige Mosaik Wald – Wiese – Alm weitgehend zu erhalten.