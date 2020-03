Sie sind ausgeklügelte Wasserwege, die unsere Vorfahren zur Bewässerung von Trockengebieten errichtet haben. Die sogenannten Waale sind ein Kulturerbe, das in Zeiten des Klimawandels wieder an Bedeutung gewinnt. Mehr als 1000 Waale haben Forscher in Tirol aufgespürt. Sie sind nun auch im Internet verzeichnet.