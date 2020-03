Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt

Beispielsweise eine Grußbotschaft an Oma und/oder Opa, weil sie nicht im gleichen Ort, sondern vielleicht sogar in einem anderen Bezirk wohnen. Und aufgrund der Quarantäne und Sicherheitsauflagen ja längere Zeit nicht besucht werden dürfen. Oder an lieb gewonnene Menschen, die einsam sind, im Spital liegen und leider keinen Besuch erhalten dürfen. Ebenso sollten in Zeiten wie diesen Freunde und Bekannte nicht im Stich gelassen werden. Wir hoffen, dass möglichst viele mitmachen, was für den eingangs erwähnten sozialen Zusammenhalt neuer Kitt wäre. Dem Einfallsreichtum sind diesbezüglich natürlich keinerlei Grenzen gesetzt.