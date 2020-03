„Manchmal musst du deine Prioritäten ändern, um der allgemeinen Gesundheit zu dienen“, schreibt Seidl auf seinem Instagram-Account. Dazu ein Bild, das ihn in Bundesheer-Uniform beim Arbeiten im Lager eines Supermarktes zeigt. Anzupacken, wenn Not am Mann ist - für Seidl ebenso Ehrensache wie für seinen kongenialen Partner Philipp Waller.