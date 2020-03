Journalisten bleiben in Brüssel

Auch die Brüsseler ORF-Präsenz wird voraussichtlich aufrechterhalten - „falls nötig, auch hier total dezentralisiert in unseren jeweiligen Wohnungen“, so Korrespondent Peter Fritz. „Der ORF legt derzeit großen Wert darauf, möglichst dezentral aufgestellt zu sein“, erklärte er. Die meisten österreichischen EU-Korrespondenten sind angesichts der Corona-Krise in Brüssel geblieben.