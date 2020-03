Angespannt, aber keine Panik. NOCH nicht!“, so beschreibt Südafrika-Legionär Roland Putsche derzeit die Lage in seiner Wahl-Heimat. „Wir sind vier Wochen hinter Österreich – die Sanktionen werden langsam härter.“ Zu locker sieht’s Rolis Erstliga-Klub Cape Town City. Dieser will den Trainingsbetrieb – trotz Match-Absagen – nicht einstellen. „Wir Spieler haben uns geweigert. Der Verein überlegt nun ein Team-Training ohne Kontakt, was für uns nicht infrage kommt“, erzählt der Haimburger.