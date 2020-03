40.000 Schutzmasken, die zur Zeit der Vogelgrippe im Jahr 2006 angeschafft und seitdem gelagert wurden, sind am Donnerstag in Oberösterreich trotz bereits überschrittenem Haltbarkeitsdatum (2016) für brauchbar befunden und freigeben worden. Dieser Befund erfolgte in einem extrem aufwendig Verfahren: In einer Stunde wurden fünf Masken geprüft - und dies zehn Stunden täglich von insgesamt über 240 Probanden. Insgesamt wurden 1,6 Millionen Masken für den Gebrauch freigegeben.