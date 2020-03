„Im sechsten von sechs gespielten Tipps befanden sich die sechs Richtigen“, so die Österreichischen Lotterien. Drei andere hatten es in den vergangenen Wochen bereits vorgemacht und dürfen sich ebenso über ein gut gepolstertes Konto freuen. Alle vier burgenländischen Sechser befinden sich in Millionenhöhe. Erste Pläne, was mit dem Geld geschehen soll, dürften bereits geschmiedet worden sein. Für die meisten Spieler blieb der Gewinn aber im einstelligen Eurobereich. „Alles ist möglich“, heißt es so schön