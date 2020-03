Nordkorea hat nach einem südkoreanischen Medienbericht zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die ballistischen Kurzstreckenraketen seien am Samstag in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgeschossen worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die südkoreanische Armee. Der Abschuss erfolgte in der nördlichen Provinz Pyongan, hieß es unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab. Einzelheiten zur Reichweite und Höhe gab es zunächst nicht.