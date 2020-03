Was, wenn du in eine Glaskugel blicken würdest?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wirtschaft trotz der Hilfspakete über einen längeren Zeitraum aushält. Corona hat uns drastisch vor Augen geführt, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem mit der Globalisierung ist. Zudem muss man aufpassen, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippt.