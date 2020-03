Obwohl Versammlungen aufgrund der strikten Corona-Maßnahmen derzeit verboten sind, wurde am Donnerstag in einer Pizzeria in St. Jakob im Rosental eine Geburtstagsparty gefeiert. Dabei soll laut Polizei viel Alkohol geflossen sein - und ein Streit eskalierte. Schon während der Feier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unternehmer (49) und seinem Angestellten (54). Später, am Nachhauseweg, stach der Angestellte - ein Mann aus Slowenien - mit einem schwarzen Steakmesser mit voller Wucht zweimal auf seinen Chef ein. Einmal traf er ihn am Kopf und einmal im Rücken.