Klagenfurt und Völkermarkt sind Corona-Hotspots in Kärnten

In Kärnten befinden sich die meisten Infizierten in Völkermarkt: Hier wurden 22 Fälle gemeldet. An zweiter Stelle steht die Landeshauptstadt mit 20 Infizierten. Derzeit sind vier mobile Test-Teams des Roten Kreuzes in ganz Kärnten unterwegs. Seit heute, Samstag, gibt es zusätzlich zwei stationäre Test-Stationen am Messegelände Klagenfurt und am Rotkreuz-Parkplatz in Spittal.