Mindestens zehn Jahre Haft drohen jenem Tschechen (42), der am 15. August 2019 mit seinen Komplizen eine Juwelier-Familie in Salzburg überfallen haben soll. Der Mann wurde im November in Prag festgenommen und am Mittwoch nach Österreich ausgeliefert. Er sitzt nun in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.