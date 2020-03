Selbst dann, wenn man keine Symptome bemerkt, könnte es sein, dass man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat - und es unwissentlich an andere Menschen weitergibt. Grob fahrlässig also, sich nicht an die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen der Ausgangsbeschränkungen zu halten! Niemand ist davor gefeit, eine Viruslast zu tragen, ganz ohne sich krank zu fühlen.