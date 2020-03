Erster „wuchtiger“ Stich in linken Oberbauch

Nach einer kurzen Trennung und Pause zückte der Syrer ein Butterfly-Messer, hantierte damit provozierend, wie es in der noch nicht rechtskräftigen Anklageschrift heißt. Daraufhin bekam der kriminell Erfahrene die Waffe in die Hand, lief aggressiv auf einen der beiden Kontrahenten zu und rammte ihm die Klinge in den Bauch. Das fachte den brutalen Streit mit gegenseitigen Attacken neu an. Bis ein zweiter Stich in den Rücken des zweiten Kontrahenten die Auseinandersetzung abrupt beendete.